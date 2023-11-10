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سباحات الصيد يحصدن فضية بطولة الجمهورية لمرحلة 14 سنة

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ياسر رشاد - القاهرة - تستمر سلسلة النتائج المتميزة لفريق السباحة بنادي الصيد في بطولة الجمهورية التي تقام منافساتها خلال الفترة من 2 نوفمبر حتى 26 ديسمبر بمجمع حمامات السباحة بإستاد القاهرة وأسفرت نتائج اليوم الثاني لمرحلة 14 سنة بالبطولة عن الأتي:

 

حصول فريق السباحة ناشئات  14 سنه المكون من السباحات ايتن احمد محمود ؛ فريدة محمد عبدالمنعم ؛ زينة اسلام فايز ؛ چنى محمد عاطف على المركز الثانى والميدالية الفضيه في سباق تتابع 4* 200 متر حرة.


كما حققت السباحة ايتن احمد محمود المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 1500 متر حرة بالبطولة.

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وجاءت نتائج السباحين التفصيلية لمرحلة 15 سنة كالتالي:


1. فريق الناشئات: حصل فريق الناشئات (مرحلة 15 سنه) وهم: روكان تامر اسماعيل , فريدة ناصر محمد الصفتي , ملك احمد جمال الشاذلي , هميس عصام الخولي
• السباق : 400م تتابع متنوع
• الترتيب : بالمركز الثانى والميداليه الفضيه
2. السباح : سيف محمد محمود متولي ( مرحلة 15 سنه )
• السباق : 50م حرة
• الترتيب : بالمركز الثالث والميداليه البرونزيه

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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