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الصيد يحقق نتائج مميزة في بطولتي نادى الشمس ووادى دجلة للاسكواش

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق لاعبو ولاعبات الاسكواش بنادي الصيد نتائج متميزة من خلال مشاركتهم في البطولات المحلية، والتى شهدت حصولهم على المراكز الاولى ببطولتي الشمس ووادى دجلة التى أقيمت خلال الفترة من 2 ، 9 نوفمبر، و أسفرت نتائجها عن الاتى:

الصيد يواصل حصد المراكز الاولى فى بطولة الجمهورية للسباحة

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براعم الصيد تتألق في دوري منطقة الجيزة لكرة القدم


ـ بطولة نادي الشمس:


توج اللاعب ادم محمد رجب بكأس المركز الاول مرحلة تحت 11 سنه، فيما حصلت اللاعبه ناديه تامر محمود علي كأس المركز الرابع مرحلة تحت 15 سنه بالبطولة.

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ـ بطولة نادي وادي دجلة:


حصل اللاعب ادهم وائل عبدالعظيم علي كأس المركز الثالث مرحلة تحت 15 سنه، بينما حصدت اللاعبه نور محمد اسماعيل كأس المركز الرابع مرحلة تحت 23 سنه.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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