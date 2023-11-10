ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة الحارس كيبا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادي ريال مدريد تفاصيل إصابة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم كيبا أريزابالاجا والتي تعرض لها قبل مواجهة سبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا.

وكان كيبا قد تعرض لإصابة مفاجئة أثناء عملية الإحماء حيث تم استبداله قبل دقائق من انطلاقة المباراة في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الملكي بثلاثية نظيفة.

ونشر الميرنجي اليوم الجمعة بيانا عبر موقعه الرسمي "أكس" تويتر سابقًا قائلًا :"بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا كيبا أريزابالاجا من قبل الخدمات الطبية في النادي، تم تشخيص إصابته في العضلة المقربة الطويلة في الفخذ اليمنى".

وأضاف :" أنه في انتظار تطور حالة كيبا حارس مرماه، ولم يتم تحديد مدة غيابه ".

مدة غياب كيبا عن ريال مدريد

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية، قد ذكرت أن فترة غياب الحارس الإسباني ستتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.

وكان الفريق الملكي تعاقد مع كيبا خلال الميركاتو الماضي من نادي تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة ليعوض غياب البلجيكي كورتوا الحارس الأساسي.