بيراميدز يبعث رسالة تهنئة الى نادي الزمالك وينتقض التحكيم

ياسر رشاد - القاهرة - يتقدم مجلس إدارة نادي بيراميدز، وجميع العاملين به واللاعبين ومجلس الإدارة وجماهيره، بالفوز والتأهل إلى نهائي كأس مصر، ومواجهة النادي الأهلي في المباراة النهائية.

بيان عاجل من بيراميدز ضد التحكيم بعد الهزيمة أمام الزمالك في كأس مصر



ويعرب مجلس إدارة نادي بيراميدز، عن تقديره الكامل، تجاه لاعبي الفريق الذين قدموا مباراة كبيرة ولعبوا بعشرة لاعبين، وقدموا جهودا غير عادية خلال مجريات اللقاء.

ونحن لانريد الانتقاص من فوز الزمالك، مشيرا إلى أن القرارات التحكيمية الفاضحة، كانت السبب وراء غضبنا عقب نهاية المباراة.

وتابع البيان : إن غياب العدالة والنزاهة يؤدي إلى الانحدار وقرارات التحكيم في مباراة قبل نهائي كأس مصر كانت مخجلة.