الأغلى في تاريخ الأندية المغربية.. الوداد يشعل حماس لاعبيه للتتويج بـ الدوري الأفريقي

كشفت تقارير صحفية مغربية مساء اليوم الجمعة، عن اتخاذ سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي، لقرار مثير قبل مواجهة صن داونز في الدوري الأفريقي.

وسيحل الوداد ضيفًا ثقيلًا على صن داونز الجنوب أفريقي، في تمام الثالثة عصر الأحد المقبل في بريتوريا، في نهائي النسخة الأولى من دوري السوبر الأفريقي.

وحقق الوداد فوزًا مثيرًا على صن داونز في موقعة الإياب، والتي أقيمت مساء الأحد الماضي في الدار البيضاء، ليضع قدمًا نحو اللقب والتتويج بالنسخة الأولى من البطولة.

وكشف موقع “كيفاش” المغربي، أن سعيد الناصيري، قرر منح لاعبي الوداد البيضاوي المغربي مكافآة مالية ضخمة، حال الفوز على صن داونز والتتويج بالنسخة الأولى من الدوري الأفريقي.

ورصد الناصيري مكافأة قدرها 25 مليون سنتيم، إذ ستكون المكافأة الأعلى في تاريخ الأندية المغربية لكل لاعب.

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ومن جانبه، أكد عادل رمزي مدرب الوداد، على أهمية المباراة ضد صن داونز، وقال:” جئت بفكر جديد وأسلوب مختلف بعض الشيء، واجهنا صعوبات في البداية لكن مستوى الفريق تحسن بشكل سريع وغير متوقع بالنسبة إلي، وهذا يعود إلى جودة العناصر التي نتوفر عليها وإلى احترافية اللاعبين ومختلف الأطقم “.