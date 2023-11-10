تشكيل الاتحاد لمواجهة أبها في الدوري السعودي.. بنزيما يقود الهجوم

أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره أبها، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

ويحتضن ملعب استاد عبدالله الفيصل، مباراة الاتحاد ضد أبها، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وستقام مباراة الاتحاد ضد أبها، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

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ويقود النجم الفرنسي كريم بنزيما، هجوم اتحاد جدة ضد أبها، بجانب الثنائي كورنادو، مروان الصحفي.

ويحتل الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، فيما يقع أبها في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.

تشكيل الاتحاد ضد أبها

حراسة المرمى: جروهي.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي – حسن كادش – لويس فيليبي – أحمد بامسعود.

خط الوسط: كانتي – فابينيو – فيصل الغامدي.

خط الهجوم: كورنادو – بنزيما – مروان الصحفي.