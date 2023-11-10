ميتروفيتش يوقع على عاشر أهدافه مع الهلال في الدوري السعودي.. فيديو

وقع الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال على عاشر أهدافه مع الزعيم في مسابقة دوري روشن السعودي.

وسجل ميتروفيتش هدف الهلال الأول في شباك التعاون في الدقيقة 82 من ركلة حرة نفذها مالكوم ليسكنها ميتروفيتش برأسية في الشباك.

ويتقدم فريق الهلال على نظيره التعاون بهدف دون رد، في الجولة الثالثة عشر، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وكان ميتروفيتش قد سجل هدفًا لصالح الهلال في بداية الشوط الأول، قبل أن يقوم الحكم بإلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي ارتكاب نجم الزعيم خطأ قبل تسجيل الهدف.

تشكيل الهلال لمباراة التعاون

تشكيل الهلال لمباراة التعاون

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: سعود عبدالحميد ــ حسان تمبكتي ــ كاليدو كوليبالي ــ ياسر الشهراني.

الوسط: سالم الدوسري ــ محمد كنو ــ ناصر الدوسري.

الهجوم: ألكساندر ميتروفيتش ــ ميشايل ديلجادو ــ مالكوم.

ويحتل فريق الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد فريق التعاون في المركز الرابع برصيد 25 نقطة.