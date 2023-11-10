الهلال يفوز على التعاون بثنائية ويبتعد بصدارة الدوري السعودي

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على نظيره التعاون بهدفين دون رد في الجولة الثالثة عشر، والتي جمعتهما ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وسجل الصربي ميتروفيتش مهاجم الهلال هدفًا في بداية الشوط الأول، قبل أن يقوم الحكم بإلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي ارتكاب نجم الزعيم خطأ قبل تسجيل الهدف.

وتقدم ميتروفيتش لصالح الهلال بالهدف الأول في شباك التعاون في الدقيقة 82 من ركلة حرة نفذها مالكوم ليسكنها ميتروفيتش برأسية في الشباك.

وأضاف محمد كنو هدف الهلال الثاني في الدقيقة 10+90 بتسديدة قوية من ركلة حرة بالقرب من منطقة جزاء التعاون.

تشكيل الهلال لمباراة التعاون

تشكيل الهلال لمباراة التعاون

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: سعود عبدالحميد ــ حسان تمبكتي ــ كاليدو كوليبالي ــ ياسر الشهراني.

الوسط: سالم الدوسري ــ محمد كنو ــ ناصر الدوسري.

الهجوم: ألكساندر ميتروفيتش ــ ميشايل ديلجادو ــ مالكوم.

ويحتل فريق الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد فريق التعاون في المركز الرابع برصيد 25 نقطة.