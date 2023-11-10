تصرف مفاجئ من بيراميدز بعد تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر

أرسل مجلس إدارة نادي بيراميدز تهنئة إلى الزمالك بعد فوز الأخير في نصف النهائي، والتأهل إلى نهائي كأس مصر.

وكان الزمالك قد نجح في الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد مباراة ماراثونية جمعت بين الفريقين، ليضرب الفارس الأبيض موعداً مع الاهلي في النهائي.

كما انتقد بيراميدز في بيانه القرارات التحكيمية لحكم مباراته أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر.

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وجاء بيان بيراميدز على النحو التالي:

يتقدم مجلس إدارة نادي بيراميدز وجميع العاملين به، بخالص التهنئة لنادي الزمالك ومجلس إدارته ولاعبيه وجماهيره، بالفوز والتأهل إلى نهائي كأس مصر.

ويعرب مجلس إدارة النادي عن تقديره الكامل تجاه فريق بيراميدز الذين قدموا مباراة كبيرة ولعبوا بعشرة لاعبين وقدموا جهودا غير عادية،

ونحن إذ لا نريد الانتقاص من فوز نادي الزمالك، فإننا نؤكد أن مشكلتنا كانت مع القرارات التحكيمية الفاضحة و الوهمية تجاه بيراميدز خلال المباراة، والكروت الصفراء والحمراء.

إن غياب العدالة و النزاهة يؤدي إلى الانحدار، و قرارات التحكيم في مباراة قبل نهائي كاس مصر كانت مخجلة.