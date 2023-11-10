موعد مباراة الاهلي ضد الجونة في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيرة الجونة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويأمل الاهلي مواصلة انتصاراته في الدوري، بعد فوزه في المباراة الماضية على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الاهلي ضد الجونة في الدوري

يلتقي الفريقين غداً السبت الموافق 11 نوفمبر، على ستاد خالد بشارة بالجونة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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ويمكن متابعة أحداث مباراة الاهلي والجونة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الاهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر، بينما يتواجد الجونة في المركز العاشر برصيد 8 نقاط.