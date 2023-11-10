محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات الأهلي في الجولات الأربعة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

نرصد مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات:

الجولة الأولى: يواجه الأهلي ميدياما الغاني، يوم السبت 25 نوفمبر، في التاسعة مساءً، تقام المباراة في القاهرة.

الجولة الثانية: يواجه يانج أفريكانز التنزاني الأهلي، يوم السبت 2 ديسمبر، في التاسعة مساءً، تقام المباراة على ملعب "بنجامين مكابا" بدار السلام.

الجولة الثالثة: يواجه الأهلي شباب بلوزداد الجزائري، يوم السبت 9 ديسمبر، في السادسة مساءً، تقام المباراة في القاهرة.

الجولة الرابعة: يواجه شباب بلوزداد الجزائري الأهلي، لكن لم يتحدد الموعد بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية بالسعودية.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

يخوض الأهلي السباق الأفريقي ضمن المجموعة الرابعة التي تضم:

الأهلي المصري

شباب بلوزداد الجزائري

ميدياما الغاني

يانج أفريكانز التنزاني

في سياق متصل، يستعد الأهلي لمواجهة الجونة، غدا السبت في الخامسة مساءً، في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة بالدوري المصري الممتاز.

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