قبل بداية الجولة الـ12.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

تبدأ غدا مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة توتنهام ضد ولفرهامبتون، ويشهد يوم السبت 5 مباريات قوية ومليئة بالندية، بجانب يوم الأحد الذي تستأنف فيه باقي مباريات الجولة.

ويسعى مانشستر سيتي إلى الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يتمنى توتنهام العودة إلى المركز الأول مرة آخرى بعد أن فقده المدرب الأسترالي بوستيكوجلو بسبب الخسارة أمام تشيلسي بنتيجة 4-1 بالجولة السابقة.

ومن جانب آخر، يريد ليفربول وأرسنال اللذان يمتلكان 24 نقطة في المركز الثالث والرابع، أن يستغلان جدول مباريات السيتي المقبل المليء بالصعوبات، بجانب غيابات توتنهام المؤثرة.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل بداية الجولة الثانية عشر:

1. مانشستر سيتي - 27 نقطة

2. توتنهام - 26 نقطة

3. ليفربول - 24 نقطة

4. أرسنال - 24 نقطة

5. أستون فيلا - 22 نقطة

6. نيوكاسل - 20 نقطة

7. برايتون - 18 نقطة

8. مانشستر يونايتد - 18 نقطة

9. برينتفورد - 16 نقطة

10. تشيلسي - 15 نقطة

11.كريستال بالاس - 15 نقطة

12. وست هام - 14 نقطة

13. نوتنجهام - 13 نقاط

14. ولفرهامبتون - 12 نقطة

15. فولهام - 12 نقطة

16. إيفرتون - 11 نقاط

17. لوتون تاون - 6 نقاط

18. بورنموث - 6 نقاط

19. بيرنلي - 4 نقاط

20. شيفيلد يونايتد - 4 نقاط

وتشهد نهاية الجولة الثانية عشر من الدوري الأقوى في العالم مباراة قمة بين فريق مانشستر سيتي الذي يزور تشيلسي العنيد يوم الأحد المقبل الموافق 12 نوفمبر، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر، على ملعب ستامفورد بريدج.