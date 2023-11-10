موعد مباراتي بيراميدز وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا (أول 4 جولات)، ويواجه بيراميدز نظيره صن داونز، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

موعد مباراتي بيراميدز وصن داونز

يواجه بيراميدز نظيره صن داونز في الجولتين الثالثة والرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، إذ يلتقي الثاني في الجولة الثالثة، يوم السبت 9 ديسمبر في الثالثة عصراً، على ملعب "لوفتس" بريتوريا.

ويخوض بيراميدز وصن داونز اللقاء الثاني على استاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، يوم الثلاثاء 19 ديسمبر في السادسة مساءً.

المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا

يلعب بيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه، ضمن المجموعة الأولى التي تضم:

بيراميدز المصري

نواذيبو الموريتاني

ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي

مازيمبي الكونغولي

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