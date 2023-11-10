"الانسحاب كان أفضل".. نجم الأهلي يكشف تأثير دوري السوبر على الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد ضياء السيد ، نجم الأهلي الأسبق، أن مشاركة الفريق الأحمر في دوري السوبر الأفريقي كان خطأ، وأنه أعلن منذ البداية رفضه هذه الخطوة.

قال ضياء السيد في لقاء تلفزيوني عبر قناة المحور: "بطولة دوري السوبر الأفريقي لم تمنح الأهلي المكاسب المنتظرة، والجوائز لم تكن واضحة وكان الحديث عن مبالغ مالية أكبر بجانب ضيق الوقت بين اللقاءات لدرجة أن الأهلي لعب ضد صن داونز الجنوب أفريقي مرتين في 4 أيام".

وأضاف:"لم يستفيد الأهلي من البطولة بالعكس أثرت على الفريق لأنه خسر بطولتين كما يتردد في الإعلام، ومشاركته في البطولة كانت لأسباب اقتصادية بحتة".

أتم تصريحاته: "مباراتي سيمبا التنزاني فازالأهلي خلالها بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً ولكن الأهلي مازال يعاني بسبب تأثير هذه المشاركة، وكان عليه الانسحاب وعدم المشاركة في البطولة مثلما حدث في البطولة العربية".