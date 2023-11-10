في بيان رسمي.. بيراميدز يهنئ الزمالك بالصعود لنهائي الكأس.. ويفتح النار على التحكيم

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه مجلس إدارة نادي بيراميدز التهنئة لنادي الزمالك بعد الفوز في نصف نهائي كأس مصر والتأهل لنهائي البطولة.

وحرص أيضا نادي بيزاميدز على توجيه الشكر للاعبيه على الجهد الكبير المبذول خلال المباراة، ومؤكدا على أن التحكيم كان هو النقطة السيئة في المباراة.

وجاء البيان: "يتقدم مجلس إدارة نادي بيراميدز وجميع العاملين به، بخالص التهنئة لنادي الزمالك ومجلس إدارته ولاعبيه وجماهيره، بالفوز والتأهل إلى نهائي كأس مصر".

أضاف: "ويعرب مجلس إدارة النادي عن تقديره الكامل تجاه فريق بيراميدز الذين قدموا مباراة كبيرة ولعبوا بعشرة لاعبين وقدموا جهودا غير عادية، ونحن إذ لا نريد الانتقاص من فوز نادي الزمالك، فإننا نؤكد أن مشكلتنا كانت مع القرارات التحكيمية الفاضحة والوهمية تجاه بيراميدز خلال المباراة، والكروت الصفراء والحمراء".

وأتم: "غياب العدالة و النزاهة يؤدي إلى الانحدار، و قرارات التحكيم في مباراة قبل نهائي كاس مصر كانت مخجلة".