"مشكلتنا مع القرارات التحكيمية الفاضحة".. بيراميدز يوجه رسالة إلى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

هنأ مجلس إدارة نادي بيراميدز الزمالك، في بيان رسمي، بالفوز والتأهل إلى نهائي كأس مصر، مؤكدا أن مشكلته مع القرارات التحكيمية.

نص بيان نادي بيراميدز على: "يتقدم مجلس إدارة نادي بيراميدز وجميع العاملين به، بخالص التهنئة لنادي الزمالك ومجلس إدارته ولاعبيه وجماهيره بالفوز والتأهل إلى نهائي كأس مصر".

أضاف: "ويعرب مجلس إدارة النادي عن تقديره الكامل تجاه فريق بيراميدز الذين قدموا مباراة كبيرة ولعبوا بعشرة لاعبين وقدموا جهودا غير عادية، ونحن إذ لا نريد الانتقاص من فوز نادي الزمالك".

تابع: "فإننا نؤكد أن مشكلتنا كانت مع القرارات التحكيمية الفاضحة و الوهمية تجاه بيراميدز خلال المباراة، والكروت الصفراء والحمراء".

اختتم: "إن غياب العدالة و النزاهة يؤدي إلى الانحدار، وقرارات التحكيم في مباراة قبل نهائي كاس مصر كانت مخجلة".

حقق الزمالك الفوز على بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر 2022-2023، بركلات الترجيح 3-4.