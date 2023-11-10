موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري والقنوات الناقلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الى التوجه الى مدينة الغردقة بعد ختام تدريباته على ملعب مختار التتش، صباح اليوم الجمعة؛ لمواجهة فريق الجونة في إطار الجولة الرابعة المؤجلة من الدوري المصري الممتاز.

وقاد التدريبات الجماعية مارسيل كولر المدير الفني من أجل الوقوف على جاهزية اللاعبين، ومناقشة الجوانب الخططية والفنية الخاصة بالاستعداد لمواجهة الجونة.

موعد مباراة الأهلي والجونة:

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الجونة، في تمام الساعة الـ 5 مساء غد السبت، في إطار مؤجلات الأسبوع الرابع من الدور المصري الممتاز 2023 - 2024.

ومن المقرر اذاعة المباراة على قنوات أون تايم سبورتس الفضائية، حيث يدخل اللاعبين في فترة توقف دولي قبل العودة للمنافسات بعد يوم ٢١ من شهور نوفمبر الجاري.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي قائمة النادي الأهلي لمواجهة الجونة والمكونة من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

الدفاع: ياسر إبراهيم -رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - محمد هاني - كريم فؤاد وكريم الدبيس وخالد عيد الفتاح.

الوسط: كريم نيدفيد - حسين الشحات-أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - أحمد عبدالقادر - إمام عاشور -محمد مجدي أفشة -طاهر محمد طاهر- أليو ديانج -بيرسي تاو.

الهجوم: موديست.

وقرر كولر استبعاد ١١ لاعبا وهم: محمود كهربا للإيقاف، وعلي معلول ورضا سليم وعمرو السولية وأكرم توفيق للإصابة.

بينما تم استبعاد، صلاح محسن ومحمد الضوي كريستو وحمزة علاء ومحمود متولي، ومحمد زعلوك وحمزة علاء لأسباب فنية.