"الأهلي وبيراميدز".. مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مواعيد مباريات أول 4 جولات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويمكنك الإطلاع من خلال هذه الروابط على مواعيد مباريات النادي الأهلي وبيراميدز في هذه الجولات:

مواعيد مباريات بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراتي بيراميدز وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

يذكر أن مباريات الجولة الأولى، تقام يوما 24 نوفمبر، و25 نوفمبر بمباريات، صن داونز ونواذيبو، بيراميدز ومازيمبي، بلوزداد ويانج أفريكانز، سيمبا وأسيك مميوزا، بترو أتليتكو والهلال، الترجي والنجم الساحلي، الأهلي وميدياما، الوداد وجوانينج جالاكسي.