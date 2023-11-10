قبل الأسبوع الـ12.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

تقام غدا السبت مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة توتنهام ضد ولفرهامبتون، ويشهد يوم 11 نوفمبر 5 مباريات قوية، بجانب يوم الأحد الذي تستأنف فيه باقي مباريات الأسبوع.

ويسعى إيرلينج هالاند إلى تسجيل المزيد من الأهداف من أجل مواصلة تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز والابتعاد عن باقي منافسيه الأقوياء أمثال المصري محمد صلاح والكوري الجنوبي سون هيونج مين.

ومن جانب آخر، يريد صلاح وسون اللذان يمتلكان 8 أهداف في المركز الثاني والثالث وبفارق 3 أهداف عن المتصدر، أن يستغلان منافسين السيتي الأقوياء دفاعيا في الفترة المقبلة.

وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل بداية الأسبوع الثاني عشر:

1. هالاند - 11 هدفا

2. محمد صلاح - 8 أهداف

3. سون - 8 أهداف

4. كالوم ويلسون - 7 أهداف

5. جارود بوين - 7 أهداف

6. ألكسندر إيزاك - 6 أهداف

7. برايان مبيومو - 6 أهداف

8.هوانج هي تشان - 6 أهداف

9.إيفان فيرجسون - 5 أهداف

10.نيكولاس جاكسون - 5 أهداف

11. إيدي نيكيتاه - 5 أهداف

12. دوجلاس لويز - 5 أهداف

13. أولي واتكينز - 5 أهداف

14. جوليان ألفاريز - 4 أهداف

15. أودسون إدوارد - 4 أهداف

16.أنتوني جوردون - 4 أهداف

17. داروين نونيز - 4 أهداف

18. بوكايو ساكا - 4 أهداف

19. سولانكي - 4 أهداف

20. برونو فيرنانديز - 3 أهداف

ويخوض هالاند مباراة صعبة في الجولة المقبلة ضد دفاعات تشيلسي، بينما يواجهة محمد صلاح فريق برينتفورد الذي استقبل 14 هدفا حتى الآن، بجانب ملاقاة سون بـ ولفرهامبتون الذي تلقى 19 هدفا.