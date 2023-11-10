بيراميدز مهاجما التحكيم: غياب النزاهة يؤدي إلى الانحدار



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعرب نادي بيراميدز لكرة القدم استياء الشديد من القرارات التحكيمية خلال مباراة نصف نهائي كأس مصر ضد فريق الزمالك، منتقدا قرار تحويل ممدوح المدير التنفيذي للجنة الانضباط.

ووجه نادي بيراميدز التهنئة لمجلس ادارة نادي الزمالك واللاعبين بمناسبة الفوز والتأهل لنهائي كأس مصر ومواجهة الأهلي مارس القادم.

وتأهل فريق الزمالك على حساب بيراميدز بعد الفوز عليه بركلات الجزاء الترجيحية ٤/٣ بعد انتهاء الوقت الأصلي والاضافي بالتعادل ٣/٣.

وأصدر نادي بيراميدز بيانا قال فيه:

يعرب مجلس إدارة نادي بيراميدز، عن تقديره الكامل، تجاه لاعبي الفريق الذين قدموا مباراة كبيرة ولعبوا بعشرة لاعبين، وقدموا جهودا غير عادية خلال مجريات اللقاء، ونحن لانريد الانتقاص من فوز الزمالك، مشيرا إلى أن القرارات التحكيمية الفاضحة، كانت السبب وراء غضبنا عقب نهاية المباراة.

وأضاف بيراميدز: "غياب العدالة والنزاهة يؤدي إلى الانحدار وقرارات التحكيم في مباراة قبل نهائي كأس مصر كانت مخجلة"

وضرب فريق الزمالك موعدا مع الأهلي في نهائي كأس مصر عن الموسم الماضي، لتقام المباراة يوم ١٣ مارس عام ٢٠٢٤.