شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل الغردقة لمواجهة الجونة غداً فى دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق الأهلي إلى مدينة الغردقة منذ قليل لخوض مباراة الجونة المقرر لها الخامسة من مساء غداً ، السبت، في بطولة الدوري المصري ( دوري nile ) ، وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، قائمة الفريق للمباراة والتي تضم ، كلاً من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، كريم فؤاد، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور، كوكا، محمد مجدي أفشة، نيدفيد.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، أنتوني موديست، طاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر

والتي أعلنها السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق غيابات كثيرة سواء للإصابة أو للراحة أو للإيقاف.

فيما تشمل قائمة الأهلي أمام الجونة غياب 11 لاعباً وهم : أكرم توفيق ، صلاح محسن ، محمود متولي ، علي معلول ، عمرو السولية ، رضا سليم، محمد الضاوي كريستو ، حمزة علاء ، معتز محمد ، محمد زعلول ومعهم محمود عبد المنعم كهربا للأيقاف.

واختتم فريق الاهلي تدريباته اليوم ،الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الجونة ، وانطلق المران في العاشرة صباح اليوم، حيث قام مارسيل كولر المدير الفني بعقد محاضرة للاعبين لمناقشة آخر الاستعدادات الفنية ‏الخاصة بالمباراة وأدى اللاعبون تدريبات بدنية وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمباراة، قبل أن يستكمل الفريق بقية الفقرات الخططية واختتم ‏المران بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.‏

وكان الأهلي قد تغلب على فريق سيراميكا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الأربعاء الماضي على ‏ملعب ‏المقاولون العرب