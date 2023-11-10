شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يعقد مؤتمراً صحفياً لتوضيح الأمور المتعلقة بالمصرى الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، خلال فترة تواجد الفريق ببورسعيد في المعسكر المقرر إقامته الفترة المقبلة، مؤتمرا صحفيا للإجابة عن كافة التساؤلات فيما يتعلق بالفريق.

من ناحية أخرى، وافق مجلس إدارة النادي المصري على الطلب المقدم من الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر، والمتعلق بإلغاء معسكر الفريق المغلق والذي كان مقررًا إقامته بالغردقة اعتبارا من الأسبوع الحالي.

ويستأنف الفريق تدريباته باستاد الكلية الحربية اعتبارا من اليوم الجمعة ، فيما يبدأ الفريق تدريباته ببورسعيد اعتبارا من الثلاثاء المقبل وذلك استعدادًا لاستئناف مبارياته بالدوري والتي يستهلها المصري بملاقاة نظيره فريق انبي والمقرر إقامتها في الأول من ديسمبر المقبل.

وكان مجلس إدارة النادي المصري قد قرر إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لأجلٍ غير مسمى، مع خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب بعد الخسارة التى تلقاها الفريق برباعية نظيفة أمام البنك الأهلى فى الجولة السادسة للدورى.

وتوقف رصيد النادي المصري عند النقطة 9 في المركز الثامن بجدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 6 مباريات، حقق خلالهم 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.