شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني يعود لقيادة الجبهة اليُمنى بالأهلي غداً أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمد هاني ظهير أيمن الأهلي لقيادة الجبهة اليُمنى في مباراة الجونة غداً بالدوري بعدما غاب عن المشاركة في مباراة سيراميكا الأخيرة.

ويحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني على تنفيذ سياسة "الروتيشن" بين لاعبي الفريق الفترة الحالية لمواجهة ضغط المباريات وأزمة الإجهاد التي يعاني منها الفريق حيث يتبادل أكرم توفيق ومحمد هاني قيادة الجبهة اليُمنى فقد شارك محمد هاني أساسياً في مباراة المقاولون قبل أن يُشارك أكرم توفيق في المباراة التالية أمام سيراميكا وإنتهت المباراتين بفوز الأهلي بنتيجة واحدة (2-1).

وأعلن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى ، قائمة الفريق لمباراة الجونة المقرر لها الخامسة من مساء غداً ، السبت، فى بطولة الدورى المصرى ( دورى nile ) ، والتى تضم ، كلاً من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، كريم فؤاد، رامى ربيعة، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور، كوكا، محمد مجدى أفشة، نيدفيد.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسى تأو، أنتونى موديست، طاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر

فيما تشمل قائمة الأهلي أمام الجونة غياب 11 لاعباً وهم: أكرم توفيق ، صلاح محسن ، محمود متولى ، على معلول ، عمرو السولية ، رضا سليم، محمد الضأوى كريستو ، حمزة علاء ، معتز محمد ، محمد زعلول ومعهم محمود عبد المنعم كهربا للأيقاف.

واختتم فريق الاهلى تدريباته اليوم ،الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الجونة ، وانطلق المران فى العاشرة صباح اليوم، حيث قام مارسيل كولر المدير ألفنى بعقد محاضرة للاعبين لمناقشة آخر الاستعدادات ألفنية ‏الخاصة بالمباراة وأدى اللاعبون تدريبات بدنية وفقا للبرنامج الذى وضعه الجهاز ألفنى للمباراة، قبل أن يستكمل ألفريق بقية ألفقرات الخططية واختتم ‏المران بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.‏

وكان الأهلي قد تغلب على فريق سيراميكا بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع ألفريقين يوم الأربعاء الماضي على ‏ملعب ‏المقأولون العرب