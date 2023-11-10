طارق حامد يتواجد داخل نادى الزمالك.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - طارق حامد يحرر توكيل فى الشهر العقارى داخل نادى الزمالك

استغل طارق حامد لاعب وسط منتخب مصر وضمك السعودى، عودته إلى القاهرة للانضام لمعسكر الفراعنة، وقام بزيارة نادى الزمالك، حيث تواجد اللاعب داخل مقر القلعة البيضاء دقائق قليلة، وقام بإنهاء بعض الأوراق الخاصة به "تحرير توكيل" عن طريق سيارة الشهر العقارى المميكنة التى تتواجد داخل الزمالك كل يوم جمعة.

ويتواجد حاليًا طارق حامد فى القاهرة من أجل الانضمام لمعسكر منتخب مصر، الذى يتخلله مباراتا جيبوتى وسيراليون يومى 16 و19 نوفمبر الجارى فى الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى، محمد صبحى، أحمد الشناوى

الدفاع: محمد هانى، عمر كمال عبدالواحد، على جبر، محمد عبد المنعم، أحمد سامى، رامى ربيعة، محمد حمدى، أحمد فتوح

الوسط: طارق حامد، مروان عطية، محمد الننى، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود حمادة، حمدى فتحى، محمد صلاح، مصطفى فتحى، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، حسين الشحات

الهجوم: مصطفى محمد، محمد شريف

تقام مباراة منتخب مصر و جيبوتى فى السادسة مساء يوم 16 نوفمبر باستاد القاهرة، بينما تقام مباراة سيراليون يوم 19 فى ليبيريا بتمام الرابعة عصراً.