شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتأهل إلى ربع نهائى دورى المرتبط لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تمكن الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري من التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري المرتبط لكرة السلة للرجال عقب تكرار الفوز على نظيره الشمس في دوري المرتبط لكرة السلة في الدور ثمن النهائي من البطولة.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز على الشمس بنتيجة 94-78، في مواجهة شهدت تألق من الفريقين، ولكن رجال المدير الفني لسلة الاتحاد السكندري أحمد عمر تمكنوا من حسم اللقاء.

ومن المقرر أن يلاقي سلة الاتحاد السكندري في ربع نهائي البطولة الفائز من مباراة طلائع الجيش والجزيرة.