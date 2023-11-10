الاتحاد يتقدم على أبها بهدف بنزيما في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى فريق الاتحاد الشوط الأول متقدمًا على أبها بهدف دون رد في المباراة المقامة الآن على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل في إطار منافسات الجولة 13 من الدوري السعودي للمحترفين.

جاء الهدف بأقدام النجم الفرنسي الدولي كريم بنزيما في الدقيقة 38 من ضربة جزاء.

بدأ الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: مارسيلو غروهي

الدفاع: بامسعود .. فليبي .. كادش .. مهند

الوسط: كورنادو .. كانتي .. فابينهو .. فيصل .. رومارينهو

الهجوم: كريم بنزيما

فريق الاتحاد يخوض المباراة وهو في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة، بينما يدخل أبها المباراة وهو في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.