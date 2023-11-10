كريم بنزيما يسجل هاتريك في مباراة الاتحاد وأبها

ياسر رشاد - القاهرة - سجل كريم بنزيما لاعب نادي اتحاد جدة هاتريك في مباراة فريقه أمام أبها في الدوري السعودي.

جاء هدف بنزيما الأول من ركلة جزاء في الشوط الأول عند الدقيقة 38 ثم سجل هدفين متتاليين في الشوط الثاني عند الدقيقتين 67/ 69 من عمر المباراة.

وخرج البرازيلي رومارينيو مصابًا في الدقيقة التاسعة من زمن المباراة ليدخل بدلًا منه مروان الصحفي.

بدأ الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من: حارس المرمى: مارسيلو غروهي الدفاع: بامسعود .. فليبي .. كادش .. مهند الوسط: كورنادو .. كانتي .. فابينهو .. فيصل .. رومارينهو الهجوم: كريم بنزيما فريق الاتحاد يخوض المباراة وهو في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة، بينما يدخل أبها المباراة وهو في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.

غياب حمدالله

وأعلن الاتحاد في بيان رسمي غياب حمدالله عن المباراة بعد أن شعر ببعض الآلام، وتقرر غيابه من قبل الجهاز الفنى للنمور وحاجته لبرنامج تأهيلي لمدة 5 أسابيع.