محمد صلاح ينافس هالاند على جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

رشحت رابطة اللاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي، الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول، للتنافس على جائزة جديدة في البريميرليج.

وحصل محمد صلاح على جائزتين في وقت سابق اليوم، بعدما حصل على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقدمة من رابطة الدوري ومن نادي ليفربول.

وينافس محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر أيضًا، ولكن المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين، ضد عدد من أبرز لاعبي البريميرليج في الفترة الحالية.

وجاء النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي على رأس المرشحين لحصد الجائزة، مع ماديسون نجم توتنهام هوتسبير.

ويتنافس معهم الفرنسي بريان مبيومو نجم برينتفورد، مع ديكلان رايس لاعب أرسنال، وكالوم ويسلون لاعب نيوكاسل يونايتد.

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وفي سياق آخر، أعرب محمد صلاح عن سعادته بعد حصوله على جائزتي الأفضل في أكتوبر من ليفربول والدوري الإنجليزي، وقال في تصريحاته:” من الجيد دائمًا الفوز بها، ولكن كما قلت عدة مرات من قبل، الشيء الأكثر أهمية هو مساعدة الفريق على الفوز بالمباريات “.

وأضاف صلاح:” في أكتوبر فزنا ببعض المباريات، لقد كان وقتًا جيدًا بالنسبة لنا ونأمل أن نستمر على هذا المنوال “.