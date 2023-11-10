هاتريك بنزيما يقود الاتحاد لفوز عريض على أبها في الدوري السعودي

عاد فريق الاتحاد إلى سكة الانتصارات في بطولة الدوري السعودي لموسم 2023-2024، بالفوز على أبها بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

واستضاف فريق الاتحاد نظيره أبها، على ملعب استاد عبدالله الفيصل، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين

وافتتح كريم بنزيما أهداف المباراة في الدقيقة 38 من ركلة جزاء احتسبها الحكم في الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني، حاول فريق أبها العودة إلى اللقاء حتى نجح كارل توكو إكامبي، في تسجيل التعادل خلال الدقيقة 51.

وسريعًا عاد اتحاد جدة إلى المباراة، بتسجيل كورونادو هدف التقدم في الدقيقة 54، بصناعة من كريم بنزيما.

وأحرز بنزيما الهدف الثاني له والثالث لفريق الاتحاد في شباك أبها في الدقيقة 67، ثم وقع النجم الفرنسي على الثالث له (الهاتريك) والرابع للنمور في الدقيقة 69.

واختتم أبها أهداف المباراة في الدقيقة 85 بتسجيل ثاني الأهداف عن طريق لاعبه فهد الجميعة، فيما سجل فرحة الشمراني هدف خامس لاتحاد جدة في الوقت القاتل ولكن ألغاه الحكم.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد إلى 24 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يتوقف أبها في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.