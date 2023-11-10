بنزيما يسجل الهاتريك رقم 14 في مسيرته خلال مباراة الاتحاد وأبها.. فيديو

سجل الدولي الفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد “هاتريك” في مباراة فريقه المقامة حاليَا ضد أبها، في الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري السعودي 2023 – 2024.

ونجح كريم بنزيما في تسجيل “هاتريك” لفريق الاتحاد أمام أبها، فيما صنع الهدف الرايع، ليتقدم العميد على أبها بأربعة أهداف مقابل هدف.

واستطاع كريم بنزيما أن يصل للمساهمة رقم 13 مع فريق الاتحاد السعودي، حيث سجل 9 أهداف، وصنع 4 آخرين.

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كما يعد هذا “الهاتريك” رقم 14 في مسيرة كريم بنزيما مع الأندية التي لعب لها، جاءت بواقع 11 مع ريال مدريد و2 مع ليون الفرنسي وأخيرًا 1 مع الاتحاد.

وتقدم بنزيما لفريق الاتحاد في الدقيقة 36 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد خطأ من سعد ناطق ضد النجم الفرنسي داخل منطقة الجزاء.

كما سجل بنزيما هدفي الاتحاد الثالث والرابع ليتقدم فريقه بأربعة أهداف مقابل هدف.