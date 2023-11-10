ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاتحاد برباعية أمام أبها

حقق نادي الاتحاد فوزًا كاسحًا على نظيره أبها برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري السعودي.

واستضاف استاد عبد الله الفيصل مباراة الاتحاد ضد أبها مساء اليوم الجمعة، والتي شهدت تسجيل الفرنسي كريم بنزيما هاتريك، مع مساهمته في الهدف الرابع.

وتعد مباراة أبها، هي الأولى لـ الاتحاد تحت القيادة الفنية المؤقتة، بعد رحيل نونو سانتو، ليستعيد حامل اللقب انتصاراته في دوري روشن، بعدما كان انتصاره أمام الفتح في سبتمبر الماضي هو الأخير، وتلاه سلسلة من التعادلات والهزائم.

وجاء ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاتحاد الكاسح أمام أبها اليوم كالآتي..

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ترتيب الدوري السعودي

1- الهلال – 32 نقطة.

2-النصر – 28 نقطة.

3-الأهلي – 26 نقطة.

4- الاتحاد – 24 نقطة

5-التعاون – 25 نقطة.

6- الفتح – 24 نقطة.

7- الاتفاق – 21 نقطة.

8- الوحدة – 16 نقطة.

9- ضمك – 15 نقطة.

10- الفيحاء – 15 نقطة.

11- الشباب – 15 نقطة.

12- الخليج – 13 نقطة.

13- أبها – 13 نقطة.

14- الرياض – 12 نقطة.

15- الطائي – 11 نقطة.

16- الرائد – 9 نقاط.

17- الأخدود – 7 نقاط.

18- الحزم – 7 نقاط.