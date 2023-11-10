قائمة الجزائر لتصفيات كأس العالم 2026.. عودة بونجاح

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، القائمة الرسمية لمعسكر نوفمبر الجاري، والذي يشهد انطلاق مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسيلتقي منتخب الجزائر منع منتخب الصومال في الجولة الأولى من التصفيات، يوم 16 نوفمبر الجاري، ثم مواجهة موزمبيق يوم 19 من الشهر ذاته.

وجاءت قائمة منتخب الجزائر لمعسكر نوفمبر الجاري لتضم كل من..

حراسة المرمى: أنتوني مانديرا (كان الفرنسي) – مصطفى زغبة (ضمك السعودي) – أسامة بن بوط (مولودية الجزائر).

الدفاع: يوسف عطال (نيس الفرنسي) – كيفين جيتون (ميتز الفرنسي) – ريان أيت نوري (ولفرهامبتون الإنجليزي) – ياسين لعروشي (شيفيلد يونايتد الإنجليزي) – عيسى ماندي (فياريال الإسباني) – محمد أمين توجاي (الترجي التونسي) – رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند الألماني) – أحمد توبة (ليتشي الإيطالي).

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