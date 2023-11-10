ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هاتريك بنزيما أمام أبها

يقدم موقع “365 كورة” جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي بعد هاتريك النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد أمام أبها.

ونجح الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في الفوز على أبها برباعية مقابل هدفين، ونجح بنزيما لاعب العميد في تسجيل هاتريك لفريقه في مباراة اليوم.

وجاءت ثلاثية كريم بنزيما في مرمى أبها في الدقائق 38، 67، 69 على التوالي.

وبهاتريك بنزيما اليوم رفع رصيده من الأهداف في مسابقة دوري روشن إلى 8 أهداف، محتلا بها المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري السعودي، خلف كلاً من البرتغالي كريستاينو رونالدو نجم النصر، وألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

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ترتيب هدافي الدوري السعودي

1- كريستيانو رونالدو (النصر) – المركز الأول – 12 هدفًا.

2- ألكسندر ميتروفيتش (الهلال) المركز الثاني 10 أهداف.

3- أندرسون تاليسكا (النصر) – المركز الثالث – كريم بنزيما (الاتحاد) 8 أهداف.

4- مراد باتنا (الفتح)، موسى ديمبيلي (الاتفاق)، سالم الدوسري (الهلال) – المركز الرابع – 7 أهداف.

5- كريستيان تيلو (الفتح)، فراس البريكان (الأهلي)، جورج كيفين نكودو (ضمك)، فاشيون ساكالا (الفيحاء)، مالكوم أوليفيرا (الهلال)، ساديو ماني (النصر) – 6 أهداف