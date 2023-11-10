سبب وجود طارق حامد في مقر نادي الزمالك اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

ظهر طارق حامد لاعب فريق ضمك السعودي داخل نادي الزمالك منذ قليل، في زيارة سريعة لإنهاء بعض المتعلقات الشخصية.

ولاقى طارق حامد ترحاب شديد من الجميع داخل النادي سواء العاملين او أعضاء النادي.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن سبب تواجد طارق حامد داخل نادي الزمالك يعود لإنهاء بعض المتعلقات الشخصية، تحرير توكيل خاص به من سيارة الشهر العقاري التي تتواجد داخل النادي الأبيض كل يوم جمعة.

جدير بالذكر أن طارق حامد رحل عن صفوف الزمالك الموسم الماضي، وانضم لنادي اتحاد جدة السعودي قبل الرحيل لنادي ضمك مطلع الموسم الحالي.

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