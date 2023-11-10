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نهائي الدوري الأفريقي.. موعد مباراة الوداد وصن داونز والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد
يقترب الوداد المغربي من الفوز باللقب الأول من بطولة دوري السوبر الأفريقي، عقب الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نهائي البطولة.
يحل الوداد ضيفا على صن داونز في إياب الدوري الأفريقي، يوم الأحد 12 نوفمبر في الثالثة عصراً، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب أفريقيا.
تنقل أحداث مباراة النهائي على شاشة قنوات أون تايم سبورت وأبو ظبي .
حقق الوداد المغربي الفوز على صن داونز في مباراة الذهاب، بنتيجة 2-1 ويحتاج الفريق المغربي إلى إحراز هدف مبكر خارج أرضه لضمان الفوز باللقب.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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