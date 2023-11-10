أحاول أن أكون قدوة.. أول تعليق من صلاح بعد الفوز بجائزة لاعب أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

فاز الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي، على جائزة أفضل لاعب في صفوف الفريق عن شهر أكتوبر.

وحصد صلاح على جائزة لاعب الشهر بعد التفوق على الثنائي دومينيك سوبوسلاي وداروين نونيز، بناءً على تصويت الجماهير.

أرقام صلاح مع ليفربول في أكتوبر:

وساهم صلاح في 6 أهداف بعد المشاركة في ٥ مباريات في شهر أكتوبر الماضي.

وعقب صلاح على حصوله على جائزة لاعب الشهر لموقع نادي ليفربول قائلا: "أنا سعيد للغاية بعد الفوز بهذة للجائزة، وأقول دائما أن مساعدة الفوز على الفوز بالمباريات والبطولات هو أكثر ما شغلني".

وأضاف أن ليفربول حقق الفوز في بعض مباريات الشهر الماضي ونأمل في الاستمرار بهذا الشكل وتقديم مستوى جيد في المباريات.

وأكد أنه من الجيد دائمًا تسجيل الأهداف لليفربول في البطولات الكبرى ومساعدة الفريق على الفوز بالمباريات هو أهم شيء".

وأشار الى أن يعشق جماهير ليفربول بكونه لاعبا قديما مع الريدز منذ قدومه في ٢٠١٧، سوف استمر في اللعب ومساعدة زملائي الأصغر سناً في الملعب وخارجه في جميع المنافسات.

وأوضح صاحب الـ31 عامًا أنه يحاول مساعدة زملائه ويكون قدوة للاعبين، مضيفا أن الفريق يمتلك عدد قليل من اللاعبين الشباب، يحاول التأقلم بشكل جيد لخوض المباريات بشكل أفضل.

يذكر أن محمد صلاح سبق وأن فاز بجائزة أفضل لاعب في ليفربول، عن شهر سبتمبر الماضي.

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