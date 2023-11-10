هالاند: لا يوجد أطفال أبرياء يستحقون الموت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

استنكر النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي قتل الأطفال الأبرياء.

ونشر هالاند عبر منصة "X" تويتر سابقا، صورة له مع الأطفال خلال دخوله إلى أرضية الملعب، وعلق عليها: "لا يوجد أطفال أبرياء يستحقون الموت".

وجاء ذلك المنشور خلال الصراع الأخير في فلسطين بين المواطنين والكيان الصهيوني، وبسبب القصف المتواصل من الأخير قُتل الآلاف من الأطفال الأبرياء.

ومن جانبه، تقدم ماريا إبنه بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الكثير من الدعم لفلسطين وهاجمت الكيان الصهيوني بسبب ما بدر عنهم من عنف وقتل للأبرياء من أطفال ونساء.

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