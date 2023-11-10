سلة الزمالك يكتسح الطيران ويضرب موعدا مع الأهلي في ثمن نهائي دوري المرتبط



محمد اسماعيل - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك في تحقيق فوزا كبيرا على فريق الطيران بنتيجة 85 - 44 في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة محمد حسن حلمي في إياب دور الـ16 من بطولة دوري المرتبط.

وقدم الزمالك مستوى مميز خلال المباراة، وتقدم في جميع فترات المباراة بنتائج: 21 - 10، 39 - 27 ، 62 - 35، 85 - 44.

وحرصت نيرة الأحمر عضو مجلس الإدارة على حضور المباراة، برفقة وطارق السعيد رئيس جهاز كرة السلة لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني.

وبهذا التأهل، يواجه الزمالك نظيره الأهلي في دور الـ8 من البطولة، بنظام الذهاب والعودة، على أن تكون المباراة الأولى يوم الثلاثاء المقبل، والمباراة الثانية يوم الجمعة.