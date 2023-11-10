بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول في شهر أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تفوق محمد صلاح نجم فريق ليفربول على المنافسين المرشحين للحصول على جائزة لاعب شهر أكتوبر للماضي، بناء على تصويت الجمهور.

ودخل صلاح في منافسة قوية مع بيدرو نيتو ومبويمو ودوجلاس لويز وكريستيان روميرو وديكلان رايس، ليحصد جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر.

وشارك صلاح في المباراة الأخيرة في شهر نوفمبر والتي خسرها ليفربول على حساب تولوز الفرنسي ٣/٢ ضمن منافسات دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

أرقام محمد صلاح خلال شهر أكتوبر

وشارك صلاح في ٣ مباريات في شهر أكتوبر وسجل ٥ أهداف في شباك برايتون وايفرتون ونوتنجهام فورست.

سجل صلاح هدفين أمام كل من برايتون وايفرتون، وهدف في شباك نوتنجهام فورست، وصنع هدفين، في نهاية أكتوبر

3 مباريات

5 أهداف

لعب 253دقيقة

10 تسديدات

صنع هدفين

دقة التمرير 87%

ومن بداية الموسم لعب صلاح مع نادي ليفربول 11 مباراة، أحرز ٨ أهداف وصنع ٤ آخرين لزملائه.

وحقق صلاح جائزة لاعب الشهر وأفضل لاعب ٤ مرات من قبل، وفاز بها في أشهر نوفمبر 2017، فبراير 2018، مارس 2018، أكتوبر 2021.

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