مابولولو يتصدر قائمة هدافي الدوري المصري والقندوسي يلاحقه



محمد اسماعيل - القاهرة - اشتعل الصراع على مركز هدافي الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بعد انتهاء الجولة السادسة من البطولة المصري الأعرق.

وتصدر الأنجولي مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندري، ترتيب الهدافين بعد تقديم مستوى مميز مع زعيم الثغر، وإحرازه ستة أهداف بمعدل هدف في كل مباراة خاضها مع فريقه

وفي المقابل، واصل الجزائري أحمد القندوسي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا المعار من الاهلي ملاحقة اللاعب الأنجولي، حيث نجح في الظهور بشكل مميز للغاية، وأحرز خمسة أهداف حتى الأندية أخرهم في مرمى الأهلي في المباراة الماضية.

وينشر موقع الخليج 365 جدول هدافي الدوري المصري كالتالي:

المركز الأول - مابولولو الاتحاد السكندري 6 أهداف.

المركز الثاني - مصطفى زيكو زد 5 أهداف

المركز الثالث - أحمد بلحاج الجونة 5 أهداف

المركز الرابع - حسام أشرف بلدية المحلة 5 أهداف.

المركز الخامس - أحمد قندوسي سيراميكا كليوباترا 5 أهداف.

المركز السادس - بيرسي تاو الأهلي 4 أهداف

المركز السابع - أحمد سيد زيزو الزمالك 3 أهداف

المركز الثامن - فيستون ماييلي بيراميدز 3 أهداف

المركز التاسع - فادي فريد سموحة 3 أهداف.

المركز العاشر - محمود شيكابالا الزمالك هدفين.