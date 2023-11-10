وصول بعثة الأهلي الى الغردقة لمواجهة الجونة.. (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وصلت بعثة فريق كرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة إلى الغردقة استعدادا لمواجهة الجونة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وتقام المباراة بين الأهلي والجونة في تمام الخامسة مساء ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة في "دوري نيل".

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد ١٢ نقطة بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز بعد الفوز على فريق سيراميكا كيلوباترا بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين الأربعاء الماضي على ‏ملعب ‏المقاولون العرب‎.‎

وحصد الأهلي ١٢ نقطة من الفوز في ٤ مباريات ويسعى لتحقيق العلامة الكاملة وتصدر البطولة قبل التوقف الدولي.

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 21 لاعبا في قائمة المباراة، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، كريم فؤاد، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، آليو ديانج، إمام عاشور، أحمد نبيل (كوكا)، محمد مجدي أفشة، كريم وليد (نيدفيد).

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، أنتوني موديست، طاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر.