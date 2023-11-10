تفاصيل.. كولر يعقد جلسة جانبية مع رضا سليم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع المغربي رضا سليم للاطمئنان على اللاعب، بعد اجراءه عملية جراحية في عظمة الترقوة.

وتحدث كولر مع اللاعب وأكد له أنه من ضمن القوام الأساسي للفريق وعليه التأهيل البدني والالتزام بتعليمات طبيب الأهلي للعودة سريعا للملاعب.

وتواجد رضا سليم لاعب الفريق اليوم بملعب التتش لبدء برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته الأخيرة في مباراة صن داونز، في نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وعقد رضا سليم جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق لمتابعة تطورات حالته، قبل بدء برنامج التأهيل البدني، والمستمر لمدة ٣ أشهر.

وأكد طبيب الأهلي أن حالة رضا سليم مطمئنة للغاية، بعد الجراحة التي ‏خضع لها، حيث تعتبر تلك الاصابة هي الثانية للاعب في منطقة الكتف حيث أجرى نفس العملية في الكتف الأيمن منذ ٤ سنوات.

ويحتاج رضا سليم ٣ أشهر للتأهيل البدني قبل العودة للتدريبات مرة أخرى، حيث بات مؤكدا غيابه عن الأهلي في كأس العالم للأندية.

واختتم الاهلي تدريباته اليوم ،الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الجونة في الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي والجونة:

ويحل الأهلي ضيفا على الجونة، في المباراة التي ستقام في الخامسة من مساء غداً، في إطار ‏منافسات الجولة الرابعة المؤجلة ضمن بطولة الدوري الممتاز ( دوري نيل).