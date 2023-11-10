الأهلي يتسبب في أزمة داخل المنتخب الأولمبي | تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب : معتز عباس:

تسببت مباراة الأهلي والجونة في حدوث أزمة للمنتخب الاولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي.

المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، تأجيل الإعلان عن قائمة الفريق لمعسكره المقبل، والمقرر إقامته في الفترة من 13 وحتى 21 نوفمبر الجاري.

وكان من المقرر أن يعلن ميكالي قائمة المنتخب الأولمبي مساء اليوم الجمعة، قبل الدخول في معسكر نوفمبر، لكنه فضل الانتظار حتى انتهاء مواجهة الأهلي والجونة.

وعلم موقع "الخليج 365" أن ميكالي سوف يعلن عن قائمة منتخب مصر الاولمبي الأحد المقبل، ليقوم بتأجيلها ٢٤ ساعة.

ويريد ميكالي متابعة مباراة الأهلي والجونة لرغبته في متابعة لاعبي المنتخب الأولمبي الذين يلعبون في صفوف الأهلي، والاطمئنان على جاهزيتهم الفنية والبدنية.

لا يريد ميكالي المجازفة والمخاطرة باعلان القائمة ثم تحدث اصابة لأحد اللاعبين الموجودين فى القائمة خلال مباراة الأهلي والجونة.

وانضم لقائمة مصر الاولمبي كلا من: عمر فايد المحترف في الدوري الصربي، وبلال مظهر المحترف في الدوري اليوناني، ومصطفى أشرف المحترف في الدوري الألماني.

ويقيم منتخب مصر الاولمبي معسكرا استعداد لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.

ويخوض الأهلي مباراة غد السبت أمام فريق الجونة، في الجولة الرابعة المؤجلة من منافسات الدوري المصري الممتاز.