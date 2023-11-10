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شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يسلم الجهاز الفنى مكافآت الفوز على بيراميدز فى نصف نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلم مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بقيادة معتمد جمال، مكافات الفوز على بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر، والتأهل للمباراة النهائية لمواجهة الأهلى.
وعقد مجلس إدارة الزمالك جلسة مع معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفنى، وعبد الواحد السيد مدير الكرة، أمس الخميس، وتم صرف مكافات الفوز التى تم تحديدها قبل اللقاء، على أن يسلمها الجهاز للاعبين.
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احتفال الزمالك بالفوز على بيراميدز
وحقق الزمالك الفوز على بيراميدز بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بنتيجة 3 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء ، الأربعاء، الماضى، على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضى.
بهذه النتيجة يتأهل فريق الزمالك لنهائى كأس مصر لمواجهة الأهلى الذى سبق وتأهل على حساب إنبى، وحدد اتحاد الكرة 13 مارس المقبل موعداً لمباراة نهائى كأس مصر موسم 2022 – 2023.
سجل أهداف الزمالك دونجا و سامسون وناصر منسى في الدقائق"90+2" و"101" و"112" بينما سجل أهداف بيراميدز ماييلى ومصطفى فتحى و محمد حمدى في الدقائق "5" و"92" و"108".
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