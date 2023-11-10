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فوز الأهلى و الزمالك فى ثالث جولات دورى سيدات الطائرة

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القاهرة - سامية سيد -  

 

 

أقيمت على مدار اليوم الجمعة ، لقاءات قوية فى ثالث جولات دورى سيدات كرة الطائرة للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد 7 مواجهات مقسمة على مجموعتين. 

 

شهدت هذه الجولة فوز كلا من ، الأهلى على وادى دجلة 3/0 والشمس على الواى 3/0 و الزمالك على الزهور 3/0 .

 

فيما شهدت هذه الجولة تأجيل لقاء اصحاب الجياد مع الصيد . 

 

و تتأجل لقاءات فريق الصيد لمشاركة لاعباته فى بطولة العالم للكرة الشاطئية بتايلاند ، حيث تعد هذه المباراة الثالثة المؤجلة اه بعد تأجيل مباراتيه مع الأهلى و الشمس .

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