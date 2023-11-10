شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك فى ثالث جولات دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أقيمت على مدار اليوم الجمعة ، لقاءات قوية فى ثالث جولات دورى سيدات كرة الطائرة للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد 7 مواجهات مقسمة على مجموعتين.

شهدت هذه الجولة فوز كلا من ، الأهلى على وادى دجلة 3/0 والشمس على الواى 3/0 و الزمالك على الزهور 3/0 .

فيما شهدت هذه الجولة تأجيل لقاء اصحاب الجياد مع الصيد .

و تتأجل لقاءات فريق الصيد لمشاركة لاعباته فى بطولة العالم للكرة الشاطئية بتايلاند ، حيث تعد هذه المباراة الثالثة المؤجلة اه بعد تأجيل مباراتيه مع الأهلى و الشمس .