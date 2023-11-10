شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب النهائية لبطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب ، قائمة اللاعبين النهائية لبطولة شمال أفريقيا التي تقام في تونس خلال الفترة من 11 حتى 23 نوفمبر الجاري.

وتضم القائمة 22 لاعبا هم:

وأسفرت قرعة بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.