شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم: يا رب انصر إخواتنا فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد عبد المنعم، مدافع فريق الأهلى ومنتخب مصر، رسالة عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام لدعم الشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني.

وقال محمد عبد المنعم: "بقالي فترة كبيرة مش كويس وتعبان بجد، بسبب اللي بيحصل لإخواتنا في فلسطين، كل يوم بنسمع كام من الضحايا والأبرياء بيموتوا، شوف كام واحد أهله ماتوا قدامه ومش عارف يعمل أي حاجة، وعايش مستني الموت، يرضي مين ده، ربنا هيحاسب كل واحد كان ممكن ياخد قرار في الجريمة اللي بتحصل كل يوم، وساكت ربنا مبيرضاش بالظلم، يا رب أنت قادر على كل شيء، يا رب انصر إخواتنا في فلسطين، ثبتكم الله يا أهل فلسطين ربنا معاكم".

من جانب آخر، وصل فريق الأهلي إلى مدينة الغردقة منذ قليل لخوض مباراة الجونة المقرر لها الخامسة من مساء غد السبت، في بطولة الدوري المصري (دوري nile)، وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق للمباراة والتي تضم كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، كريم فؤاد، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور، كوكا، محمد مجدي أفشة، نيدفيد.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، أنتوني موديست، طاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر.

فيما تشمل قائمة الأهلي أمام الجونة غياب 11 لاعباً وهم: أكرم توفيق، صلاح محسن، محمود متولي، علي معلول، عمرو السولية، رضا سليم، محمد الضاوي كريستو، حمزة علاء، معتز محمد، محمد زعلول ومعهم محمود عبد المنعم كهربا للإيقاف.