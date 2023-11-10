شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات التنس يتألقن ويحققن الفوز الثالث فى كأس بيللى جين كينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وسجلت بنات مصر الفوز الثالث عن جدارة واستحقاق بقيادة المدرب عمر هدايت، وذلك على حساب منتخب التانجو الارجنتينى بنتيجة 3/ صفر.

ويواجه منتخبنا المكون من جنى حسام وكارينا محمد وجيان إبراهيم غدا السبت منتخب لاتفيا ضمن مواجهات تحديد المراكز من التاسع إلى الثانى عشر.

وكان منتخبنا على بعد خطوة واحدة من التأهل إلى دور الثمانية للبطولة بعدما حقق انتصارين غاليين على المصنف الرابع اليابان وكولومبيا بالمجموعة الثالثة، وهزيمة أمام أصحاب الأرض الماتادور الإسبانى.

وبعد التساوى فى النقاط مع منتخبى إسبانيا واليابان تم الاحتكام لعدد مجموعات الفوز لكل فريق منهم ليتأهل الإسبان مع اليابان إلى دور الثمانية. ونالت لاعبات منتخبنا الإشادة من الجميع بعد الأداء القوى والمميز للغاية فى مرحلة المجموعات للبطولة.