شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 10/ 11/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الجمعة، الموافق 10/ 11/ 2023 العديد من الأخبار المهمة جاء أبرزها.. مجلس الزمالك يسلم الجهاز الفنى مكافآت الفوز على بيراميدز فى نصف نهائى الكأس، وطارق حامد يتواجد داخل نادى الزمالك.

مجلس الزمالك يسلم الجهاز الفنى مكافآت الفوز على بيراميدز فى نصف نهائى الكأس

سلم مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بقيادة معتمد جمال، مكافات الفوز على بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر، والتأهل للمباراة النهائية لمواجهة الأهلى.

طارق حامد يتواجد داخل نادى الزمالك

استغل طارق حامد لاعب وسط منتخب مصر وضمك السعودى، عودته إلى القاهرة للانضام لمعسكر الفراعنة، وقام بزيارة نادى الزمالك، حيث تواجد اللاعب داخل مقر القلعة البيضاء دقائق قليلة، وقام بإنهاء بعض الأوراق الخاصة به "تحرير توكيل" عن طريق سيارة الشهر العقارى المميكنة التى تتواجد داخل الزمالك كل يوم جمعة.

بيراميدز مهنئاً الزمالك: "لانريد الإنقاص من الفوز ومشكلتنا القرارات التحكيمية"

أرسل مجلس إدارة نادي بيراميدز التهنئة لنادي الزمالك بمناسبة الفوز الأخير في نصف نهائي كأس مصر وبلوغ نهائي البطولة الأقدم في تاريخ الكرة المصرية.

ونش "الزمالك" يعلن خطوة جديدة فى تأهيله من الرباط الصليبى

نشر محمود حمدى "الونش" مدافع الزمالك،صورة عبر صفحته عبر "ستورى إنستجرام" ألمح فيها لقرب انتهاء عملية التأهيل من الرباط الصليبى خاصة أنها مصحوبة "ببطاريتان" مشحونتان بنسبة 100 %.

إصابة محمود علاء بتمزق فى العضلة الخلفية واتجاه كبير لغيابه أمام أبوسليم

أثببت الفحوصات الطبية التي أجراها محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إصابته بمزق في العضلة الخلفية،حيث يخوض اللاعب عمليات التأهيل اللازمة في الفترة الحالية للعودة سريعاً إلى الملاعب.

تعرف علي أبرز الملفات على طاولة مجلس الزمالك فى اجتماع الإثنين المقبل

يناقش مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب العديد من الملفات المهمة المتعلقة بالقلعة البيضاء في الاجتماع المقبل المقرر له يوم الإثنين المقبل في مقر النادى خاصة إن هناك العديد من الأمور التي تحتاج إلى الحسم.

أبو سليم الليبى يصل القاهرة 19 نوفمبر لمواجهة الزمالك بالكونفدرالية

تصل بعثة نادى أبو سليم الليبى إلى القاهرة يوم 19 نوفمبر الجاري استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام الزمالك في المباراة المقرر له يوم 26 من ذات الشهر ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كاف يخطر الزمالك بحكام مباراة أبو سليم الليبى بالكونفدرالية