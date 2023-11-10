شكرا لقرائتكم خبر عن نهى ريان مدرب المواي تاي ضيفة على برنامج كابيتانو مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت نهى ريان، مدربة المواي تاي، ضيفاً على برنامج كابيتانو مصر المذاع على قناة أون تايم سبورتس، وذلك لتدريب اللاعبين ونقل الخبرات ضمن خطة البرنامج.

ووجهت نهى ريان بعض التعليمات والنصائح للاعبين خاصة في الناحية الغذائية، وقالت: "لازم نقلل الأكل اللي فيه دهون مهدرجة وزيوت، والهدف من الجيم تقوية العضلات فقط، وليس تكبير العضلات، لأن هذا له دور مهم في تحقيق التوازن للجسم خلال اللعب".

وعرضت قناة OnTime Sports، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.